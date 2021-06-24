中國國務委員兼外長王毅23日主持「一帶一路」亞太區域國際合作高級別視訊會議。會議總結促進可持續經濟復甦等議題，達成了：構建更緊密的夥伴關係、國際社會必須團結合作共克時艱、加強疫苗國際合作、疫後世界經濟應該是綠色和可持續復甦、疫後世界是互聯互通合作共贏的世界、加快落實聯合國2030年可持續發展目標等六點共識。

本次會議主題為「加強抗疫合作、促進經濟復甦」，有哥倫比亞總統杜克等29個國家元首、副總理、外長等政要與聯合國副祕書長兼聯合國亞太經社會執祕阿里沙赫巴納、聯合國開發計畫署長施泰納、聯合國拉美經委會執祕巴爾塞納等國際組織代表與會。

王毅作總結發言總結六點共識表示：

第一，積極評價「一帶一路」國際合作取得的進展，期待構建更緊密的夥伴關係，對接「一帶一路」倡議與各方發展戰略和規劃，走團結合作、互聯互通、共同發展之路，開闢更加美好的未來。

第二，疫情大流行是當前最緊迫挑戰，國際社會必須團結合作，共克時艱。深信只要一國疫情不滅，世界就難言安全；只有所有國家和地區都戰勝疫情，世界才能徹底走出疫情陰影。

第三，期待進一步加強疫苗國際合作，推動疫苗作為全球公共產品在世界各國公平分配。反對疫苗民族主義，支持聯合國系統在促進全球免疫方面所做努力，提高疫苗在全球特別是發展中國家的可及性和可負擔性。

第四，疫後的世界經濟復甦應該是綠色和可持續的復甦，「一帶一路」國際合作應把綠色發展放在更加突出位置，把建設綠色絲綢之路作為優先任務，在綠色基建、綠色能源、綠色金融等領域打造更多合作亮點。

第五，希望疫後世界是互聯互通、合作共贏的世界，支持商品和人員跨境流動，支持各國繼續推進貿易投資自由化便利化。

第六，要加快落實聯合國2030年可持續發展目標。與會者都是聯合國宣導多邊主義的支持者和踐行者，今天的會議本身就是一次多邊合作會議，體現了多邊主義精神。