一年一度的全國東方美人茶評鑑比賽於每年7月舉行，雖今年仍開放報名，但疫情若延燒不斷恐怕會有所變動，令茶農深感無奈，連奪兩年特等獎的苗栗茶農韓順雄直言，沒有評鑑比賽的話，除非是內行的買家，否則特等獎的茶葉難以出售，也有不少買家深怕被騙，不敢買高價茶葉，深切殷盼疫情漸緩讓比賽如期進行。

桃園市農業局表示，今年全國優質東方美人茶評鑑比賽由龍潭區農會負責辦理，報名日期至23日止，且因應防疫一率採取通訊報名，繳茶日期、評鑑日期將視中央流行疫情指揮中心相關公告及規定更新期程，會配合政府發布的訊息進行滾動式調整，調整後的期程預計於30日前通知參賽的農會及茶農。

韓順雄去年一舉奪下8項大獎，成為去年全國東方美人茶評鑑比賽的最大贏家，且連續兩年奪得特等獎，他表示，要種出好茶除了天氣、雨水、土壤環環相夠之外，和茶友互相交換資訊才是最重要的，經由不斷地試泡、檢討，才能慢慢了解各方面的技術。

韓順雄說，東方美人茶的評鑑比賽對於茶農來說相當重要，除了名氣及獎項之外，經由評鑑才能讓特等獎的茶葉有特等獎的價值，若沒有評鑑，特等獎茶葉根本是乏人問津，韓順雄強調，只有內行人才會自行購買高級茶，也有不少買家深怕被不良茶農詐騙，不敢出高價買茶，對於茶農來說，若茶葉無法分出高級低劣之分，銷售上會有明顯的差別。