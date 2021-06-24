台北農產運銷公司爆發群聚感染，台南相關批發市場、運輸業者總匡列2087人，現正逐步篩檢，昨天也開始打疫苗，台南市長黃偉哲說，跟北農相關貨運業者匡列大概94位，但司機南來北往跑，行蹤難掌握，正積極聯絡，也希望北市趕快提供名單給各縣市，了解還有哪些漏網之魚，趕快把破洞補起來。

黃偉哲今天上午表示，北農跟台北市長柯文哲開完會後，同意把各縣市跟北農相關名單提供給各縣市政府，希望他們趕快提供，能夠各自掌握名單，了解到底還有哪些漏網之魚，趕快把這個破洞補起來。他說，目前，匡列94位司機約僅10人打疫苗，希望能趕快找到出入北農相關供應商跟貨運行司機，盡速完成疫苗施打。

另位，其他跟北農無直接相關，但處於批發市場人潮密集的供貨商、批發商，也會盡速匡列施打或篩檢。黃偉哲說，施打完第一劑也要14天後才開始產生保護力，所以，這個空窗期還是要接受篩檢，趕快逐步建立量能。

台南農產運銷公司總經理李芳林說，台南農產運銷公司麻豆、佳里、新化、玉井以及左鎮5個市場昨天跟今天陸續接種，今天攤商有33人接種，台南農產運銷公司則有60多位接種。

他說，台南多為特定水果產季託運北上，農戶跟合作社多是透過貨運業者代為協助處理託運事宜，而未直接掌握貨運司機名單，但北農有車輛車牌登錄就能掌握名冊，由北農直接提供名冊，會來得有效率也才不至於瞎子摸象。