三級警戒延長至7/12，民眾解封夢碎。對此，醫師林靜儀發文表示，看到六月初以來漏列、漏通報和未匡列的各種消息，全台三級警戒延長是有必要的。從確診個案的足跡中，如果發現「蹤跡重疊」、「時間序有關」、「有一樣的環境暴露」就應該警覺此處恐有未被發現的感染源，或是互相傳染的個案。

醫師林靜儀昨（23日）在臉書發文表示，台灣到目前疫情可以壓下來，必須歸功給多數民眾遵守戴口罩、勤洗手、不群聚的防疫規範，因為一旦有疫調匡列疏漏的個案回到社區，就可能會造成家戶感染。

林靜儀點名「高雄家戶群聚個案」，高雄市政府抽絲剝繭作疫調後發現，這些案例的感染源來自新北市。從最近爆出來，六月初以來漏列、漏通報和未匡列的各種消息，她認為「三級警戒延長是有必要的」。

至於為何要討論是否群聚，林靜儀說，當一個個確診個案的疫調中發現，足跡有重疊、時間序有關聯、有一樣的環境暴露，大家就該警覺，這個地方可能還有沒被發現的感染源或互相傳染的個案。