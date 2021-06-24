受到疫情影響，許多今年應屆畢業生迄今無法返校領取畢業證書。清華大學宣布與台灣圖靈鏈公司合作，發出全國第一張區塊鏈加密簽章的數位學位證書，即使駭客入侵系統也無法竄改偽造，並與國際接軌。清華應屆畢業生下周即可申請並取得區塊鏈加密的中文及英文數位學位證書，在家防疫也能開始求職或申請國內外學校。

去年有清華畢業生向學校反應，如美國哥倫比亞大學等國際頂尖大學及企業已不再接受紙本畢業證書，只收數位畢業證書，加上疫情加速全球的數位化進程，讓清華大學教務長焦傳金決定清華畢業證書一定要數位化，並與國際接軌，不能再等下去。

清華大學今年應屆畢業的近5000名學、碩、博士生，從28日起，即可免費線上申請中文及英文版的數位證書，3個工作天就可透過電子郵件收到證書。焦傳金強調，紙本畢業證書不會取消，還是會發給學生留念，「但紙本的功能恐怕只剩下裝飾牆壁，未來繳交及查證畢業證書都將以數位進行。」

焦傳金表示，紙本證書數位化的工作還將陸續整理追溯，1986年8月1日之後入學的清華大學學生，預計明年中都可申請到區塊鏈加密簽章的數位畢業證書。採用區塊鏈加密簽章的數位證書將可永久保存、隨時共享、保護個資並防止偽造，還能利用附加功能將證書匯入線上社群履歷如LinkedIn。

圖靈鏈執行長胡耀傑表示，區塊鏈加密簽章技術採用密碼學及分散式的數學演算來達到「去中心化」的目的，資訊一旦被寫上去，包括原始發證單位在內的任何人都沒有辦法更改，因此可被完全信任。畢業生未來求學或求職時，只要提供一組網路連結或QR CODE，學校或公司人資部門上網一點就可以看到畢業生的姓名、取得何種學位、發證學校及日期、區塊鏈簽章等資訊，驗證流程簡便又快速。

胡耀傑與伙伴共同成立的新創公司圖靈鏈從2019年起，與美國柏克萊加州大學法學院合作發行以區塊鏈加密簽章的「圖靈證書」，因團隊內許多成員都是清華校友，因此決定優先與清華大學合作並捐贈技術。清華大學也將與圖靈鏈合作，從明年中開始，提供畢業生以區塊鏈技術加密簽章的數位成績單。

本月剛從清華大學化工系畢業的馬來西亞僑生張善恆覺得母校發數位畢業證書的點子很好，一定會申請，「紙本證書最擔心遺失或損壞，但數位證書存在手機裡，隨時都可以傳送履歷，也能傳給在國外的父母共享喜悅。」這份數位證書即使未來回到馬來西亞也可以通行無阻，十分方便。