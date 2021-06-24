視訊會議與運動產業的業者進行交流。(台中市政府提供)

疫情三級警戒防疫以來，運動產業配合中央防疫政策暫停開放。教育部推出「運動紓困4.0」措施協助運動產業，補貼相關運動產業；台中市政府運動局長李昱叡昨日邀集運動業者與體育署，召開「運動紓困4.0」溝通平台視訊會議，協助業者申請並聽取各方意見，促成中央與台中運動產業互動交流。

李昱叡指出，自三級警戒防疫以來運動產業，如健身中心等，配合中央防疫政策暫停開放，感謝業者共體時艱，市府也積極協助運動事業及從業人員申請中央紓困補助，率其他縣市政府之先，主動邀集運動產業與體育署共同舉辦線上說明會。

視訊會議為運動產業業者與體育署「運動紓困4.0」建立對話平台，邀請中華民國游泳協會、台中市游泳池同業協會、台中市國民運動中心、港區運動公園、世界健身等各業者代表出席，協助運動事業及從業人員以最快速度完成申請程序，業者亦提出許多建議供中央推動紓困計畫參考。

體育署代表商業發展研究院副所長李世珍說，國內新冠肺炎疫情嚴峻，教育部日前推出「運動紓困4.0」措施協助運動產業，補貼對象包括室（外）運動場館經營管理行業如球類運動場館、室內（外）游泳池、拳擊館及健身中心等運動事業，符合資格者每人最高補助4萬元，自6月7日起至8月31日止線上受理申請。

運動局強調，截至目前為止，台中申請運動事業停業補貼申請累計92件，從業人員申請累計406件，業者可備妥各資格補助措施及應備文件，向教育部體育署申請補助，詳細資訊可至教育部體育署紓困專區網站。