政府宣布三級警戒延長，餐飲業進入外帶外送延長賽，王品宣布7月起旗下20個品牌推外帶自取85折，從西堤牛排、和牛涮的和牛火鍋、原燒的燒肉餐盒、藝奇的日本料理、再到外帶人氣王享鴨等王品集團20個品牌，品類最多、選擇性最高，亦可透過王品瘋美食線上點餐外帶 。

王品也趁機推廣會員經濟，透過「王品瘋美食App」還能使用瘋點數折抵消費金額、繼續累積點數，繼續吃王品、繼續省錢，三重優惠，在家防疫，也要為生活加點好料理。

王品此次促銷主打享鴨，是台灣烤鴨市場首次推出個人烤鴨套餐，1／4隻的招牌片皮烤鴨，搭配經典招牌老火粥及清炒高麗菜，在家防疫超飽足。西堤則首推菲力牛排美式餐盒，大份量口感紮實鮮美牛肉，搭配清炒季節鮮蔬，主餐更有蒜香貝果，及香Q米飯可享用，是在家防疫最有儀式感的西餐選擇。

日式料理方面，藝奇新推出的焦糖鮭魚酪梨加州卷，選用富含omega 3及油脂豐富的鮭魚，壽司裡面包著小黃瓜和酪梨，加上明太子醬炙燒。和牛涮「極上和牛生鮮鍋」有超大片和牛肉，搭配和牛涮特色風味湯底、多樣新鮮的季節蔬菜、豐富飽足的副食，在家防疫也能吃到和牛好料。

原燒O-NiKU 主推六月至今已賣破1.5萬份的「炙燒骰子牛丼」，大火瞬間鎖住肉汁的骰子牛，每口都能嘗到牛肉鮮甜，搭配季節蔬菜、糖心蛋，大胃王在家也能享受大口吃肉的快感。

王品強調，嚴格遵守政府法規，以同仁和顧客健康為第一考量，每份餐點都有主廚「今日體溫表」，還提供「防疫三寶」酒精棉片、暖心小卡和餐墊紙，全島一命，期盼台灣早日回歸正常生活。