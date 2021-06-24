新冠病毒的高變異且易傳播，甚至逐漸演變具有流感病毒特性跡象，迄今全世界還在與疫情苦戰。家庭照顧者關懷總會(家總)今日上午舉行線上記者會指出，在疫苗供應量有限情況下，許多國家都被迫訂定接種優先順序，呼籲政府應放寬疫苗接種對象，目前我國Covid-19疫苗接種順序的第五類應增列「符合長照資格者(例如使用長照2.0服務、聘僱外籍看護工)及其同住的主要照顧者(包括家人、聘僱外籍看護工等)」。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，台灣目前約有80萬失能、失智及身心障礙者，僅約一成三使用住宿式機構，其餘皆生活於家庭，其中約三成聘僱外籍看護工。但指揮中心6月21日公布最新Covid-19公費疫苗接種順位，僅在第五類「維持機構及社福照護系統運作維持機構及社福照護系統運作」，納入住宿型長照機構住民及其照護者、居家式和社區式長照機構及身障服務照服員及服務對象、其他機構(含矯正機關工作人員)、洗腎患者，完全忽略「高風險的長照家庭」，無視照顧、工作、疫情多頭燒的家庭照顧者及為數眾多的外籍看護工，65歲以下失能者也被拋諸腦後。

家總理事長、中山醫學大學醫學社會及社會工作學系副教授郭慈安指出，家庭照顧者就是社會中的弱勢，「他們不只是自己一個人，也辛苦地背著另一個人的生命」，平均十年的照顧歷程已經影響了家庭照顧者的生命計畫與生活品質，特別是沒有替手、不只照顧一人、失智症或精障等困難照顧對象、而五分之一的家庭照顧者原本有病在身就無暇就醫等高負荷照顧者。而Covid-19疫情的衝擊將更嚴峻，因為家庭照顧者需要照顧而奔走、萬一又無症狀但帶病源給較無免疫力的被照顧者，自己染疫無法照顧家人等，都是需要政府特別重視與支持。

家總因此呼籲政府Covid-19疫苗接種順序之第五類應增列「符合長照資格者(例如使用長照2.0服務、聘僱外籍看護工)及其同住之主要照顧者(包括家人、聘僱外籍看護工等)」。郭慈安說，此外，目前年長者擔心疫苗安全性不敢施打，因此從家庭照顧者打起，建立防護網也不失為有效對策。