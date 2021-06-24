FED官員再度發表偏鷹理論，影響投資者信心，美股四大指數收盤漲跌不一，台股開盤平盤附近震盪，但在鋼鐵續強，航運股休息後再度回神，指數盤中重回17400點之上，但今天估計量約4500億元，呈現量縮上漲情況。

分析師指出，台股昨天站回所有均線上，均線呈現多頭翻揚走勢，日KD指標K值、MACD也維持高檔向上。外資重新歸隊，昨天買超逾百億元，今天高點也越過上周高點，籌碼面、技術面都對多頭有利，但成交量則是隱憂。

航運股休息兩天，再度領軍強彈，盤中漲幅逼近6％，成交比重也達到36％；氣候變遷、企業環保減排、各國制訂碳中和目標，推動全球原物料產業、進入超級大循環，鋼鐵、橡膠等原物料族群也是今天盤面主流。雖然資金有略微回到電子股，不過，僅停留在部分個股身上，資金面對傳產股較為有利，拉回還是市場資金積極搶進的標的。

雖然肺炎疫情及美中貿易摩擦不確定因素仍在，但隨著各國加速施打疫苗，以及主要國家擴大基礎建設，全球經貿正逐漸回到正軌，加上5G、高效能運算、車用電子等新興應用需求持續擴增，國際原物料價格續居高檔，台股第3季正向看待。