2021年第三季將至，歐美國家邁入解封，亞洲地區面對疫苗施打率的擴展，全球經濟基本面穩健復甦，投資人在關心通膨問題、疫情變化、各國政策動向及美國增稅等議題下，該如何調節投資節奏？凱基投信認為，對股市來說，目前進入另一個成長主升段，選趨勢股題材為王道；債市來說，持續看好利差型債券的收益空間，長線有累積報酬機會。觀察第三季展望，建議採取投資口訣「精選為王」，即透過「選收益、選優質、選趨勢」三大類題材之標的。簡而言之也就是股市著重在黑馬題材。

凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人馮紹榮提出，每年全球股市表現最強的前1%個股，分散於不同產業，如：受惠後疫情時代，消費生活改變驅動金融行動支付產業突飛猛進，拉長線來看相關指數漲勢有超越大盤的投資效果，未來操作上，更將透過海外顧問Wellington Management主動投資策略，聚焦趨勢投資、跳脫產業框架，主動發掘各產業中優異報酬的資產。

馮紹榮提出，長期觀察如全球大型購物電商平台，或是國際品牌信用卡與電子資金支付轉帳服務的強勁成長，可為趨勢產業點燃獲利之火。現階段仍將鎖定新消費物流、醫療創新、AI大數據，金融科技(Fintech)、氣候變遷、電動車等趨勢題材，均是後疫情時代下與人類生活相關、產業致勝關鍵的選擇。

翁毓傑分析，在過去，傳統股債資產配置可達分散風險作用，但隨著市場波動加劇、通膨升溫期間，股債配置組合的避險效果下降；隨著今年疫情逐漸解封、景氣持續復甦，市場更關注一些黑馬題材，像是可連結實體資產，亦可結合後疫情時代產業變革的關鍵資產，如包含資料中心、電塔及物流倉儲等題材的未來世代REITs。