中止近五年的台美「貿易暨投資架構協定（TIFA）」會談於下周召開；民進黨立院黨團書記長羅致政今表示，這樣的台美關係發展展現的不只是在防疫的合作。更重要的，為了台灣未來的需要，及台灣在防疫期間，經濟能夠繼續發展，TIFA扮演非常重要的角色。拚防疫也要拼經貿。

台美1994年簽署TIFA，為雙邊經貿高層諮商管道，1995年召開首場會議迄今，共舉行十次會議，最後一次為2016年。

對於台美TIFA下週召開，羅致政指出，看到這兩天，因為立陶宛及之前美國、日本捐贈台灣疫苗的動作，已經展開了非常正面的循環，這個善的力量循環，是在持續進行。

他說，立陶宛捐贈台灣疫苗之後，美國參議院外交委員會引用了蔡總統感謝立陶宛的貼文，而美國參院外交委員會特別強調，這是一個共享價值同盟之間的合作關係。

他指出，日前美國的貿易談判代表戴琪跟政務委員也是台灣談判代表鄧振中在視訊會議中表示，這個月底，最快的話應該是下禮拜，或這幾天就會展開TIFA的談判，這是台美之間最重要的一個經貿談判的管道跟機制，過去幾年已經停滯了，相信這樣一個談判如果繼續啟動，一定能夠立刻展開台灣跟美國之間在經貿合作的關係。

他指出，那另一方面，包括歐洲國家，也開始討論如何強化跟台灣進一步的關係，所以國際社會看到台灣在這次防疫當中對國際社會的付出，也看到台灣最近所面臨的一些困境，願意彼此協助。相信這是一股善的力量，且相信會越滾越大，爲整個國際社會帶來非常正面的發展。

民進黨幹事長劉世芳強調，非常肯定在過去一段時間台美關係的精進，不只是在疫苗疫情的合作方面，對台美TIFA的相關進度，全球都在看，希望台灣也可以上升，成為全球經貿可以貢獻的一份子。