國產疫苗緊急授權（EUA）審查在即，傳出負責審查的「疫苗療效評估專家會議」有半數審查委員遭到替換，甚至補上力挺「免疫橋接」的學者進駐。對此，民眾黨立委高虹安表示，雖尚未確定消息內容真實性，但食藥署應盡快出來向國人說明，並公布評委名單以昭公信，呼籲政府別為護航國產疫苗，用政治取代科學。

高虹安指出，上周在立法院預算協商的過程中，即可看到當在野黨提出和國產疫苗EUA審查相關資訊公開的提案，都遭到民進黨團否決，就連要求EUA審查會議記錄要公開，都還得加上「審查結束後兩周內、去識別化」才能公開的不合理條件。種種阻擋國產疫苗審查公開透明的舉措，更令人對疫苗審查的公信力產生疑慮。

國外疫苗採取簡易審查方式已有慘痛案例，例如德國生技大廠CureVac當初公布旗下mRNA疫苗第一期試驗結果時，「中和抗體效價」數據也很高，但近日公布三期臨床試驗結果，在高達4萬人的試驗當中，解盲成果的保護力竟只有47％，成為全世界臨床試驗中保護力最低的墊底案例。

高虹安提到，曾為疫苗審查專家會議成員、因質疑會議公信力而辭職的中研院院士陳培哲，以及台大醫院臨床試驗中心主任陳建煒都曾表示過「只單看中和抗體效價，並不能就此橋接到疫苗的保護力足夠、只看抗體是不夠的」等類似意見。如果我們的政府還想複製這樣的審查形式、硬推國產疫苗，恐怕有相當大的風險。

高虹安說，蔡英文總統曾提到，「絕對不會因為要爭取國產，就犧牲對於疫苗品質和安全性的要求，政府一定會依照國際科學標準，嚴格把關，請大家放心。」如今若評委大換血為真，只怕最後即便國產疫苗通過EUA，其公信力都將蕩然無存，沒有民眾敢打。

高虹安強調，我們都支持國產疫苗的開發研究，然而執政黨為彌補國際疫苗採購策略的失敗，以草率方式護航國產疫苗，甚至量身打造緊急使用授權，呼籲政府盡快出面回應對於國產疫苗審議的相關質疑，不要用政治取代科學。