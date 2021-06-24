新冠肺炎疫情嚴峻，疫苗人人搶打，但高雄卻傳出2名未滿18歲的護專生，因為在長照機構打工被列入造冊名單，且已經完成疫苗接種，遭人質疑特權接種， 他們還在IG上發限時動態表示「祝我們兩個好運 希望打完疫苗隔天不要死在家裡」事件才因此曝光，高市府衛生局證實此事，將針對機構開罰。

根據中央流行疫情指揮中心規定，必須年滿18歲才可以施打AZ疫苗，但高雄卻傳出某長照機構將2位年僅16歲的護專工讀生造冊在疫苗施打名單，並且在20日雙雙於巨蛋完成接種，2人都出現輕微發燒的症狀。

此外，2人更分別在IG發限時動態，一位是在前往巨蛋時在車上自拍，並寫下「祝我們兩個好運，希望打完疫苗隔天不要死在家裡！」，而另一位則是在巨蛋看台區拍照，標註巨蛋地標，寫下「希望開學還能活著跟大家見面！」的文字。

女學生的發文引發同學質疑，認為他們年齡不符，施打疫苗已經違反規定，並向相關單位反應，高市府衛生局調查後證實，2名女學生5月中旬起到養護構工讀，被造冊列入施打疫苗名單，2位學生確實已經在20日完成疫苗接種。

高市府衛生局表示，該機構將2名未滿18歲的學生造冊施打名單，已經違反相關規定，由於造冊對象的年齡部分都交由機構審查，衛生局負責職登及投保證明等，因此沒有特別對年齡審查，才會造成此次事件，未來在年齡部分衛生局也會加強審查，目前也在向上追查是否先前也有發生類似事件。

該機構除了未依規定造冊外，衛生局還查出，先前規定長照機構人員必須全面快篩，沒有快篩的工作人員不得上班，但該機構沒有替這2名16歲的工讀生安排快篩，還讓他們持續進入機構打工，衛生局重批，機構管理鬆散，將會對造冊及快篩違規部分裁罰。