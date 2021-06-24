中共全國人大常委會本月十日通過《反外國制裁法》，當中三類反制措施包括禁止入境、凍結境內資產和限制境內相關交易活動等，但法例是否涵蓋香港有不同解讀。兩名外交部官員在中央黨校旗下的《學習時報》撰文，指出該法對敵對勢力的震懾效應必更加強烈，為香港反外國制裁指明路徑。文章指出，該法適用範圍包括香港，可以通過列入香港《基本法》附件三的方式在港適用，進一步完善維護特區國家安全的法律制度。

中共中央黨校旗下《學習時報》刊登題為〈精準反制外國非法制裁的法律利器〉的文章，署名史曉斌、黃惠康。據悉，史曉斌是外交部條約法律司處長，黃惠康是聯合國國際法委員會委員，曾任外交部條約法律司長、中國駐馬來西亞大使。兩人都是國際法專家，文章極可能代表官方態度。

文章指出，該法為中國應對「長臂管轄」，反制外國非法制裁行為提供法律利器。由全國人大常委會根據憲法制定專門法律，極大地增強中國反外國制裁措施的權威性和有效性。該法實施後，中國針對外國非法制裁行為所採取的各項反制措施適用對象更清晰，反制效力更精準，執行機制更有力，法律依據更充足，且反制決定具有終局性和不可訴性。可以預見，其對敵對勢力的震懾效應也必將更加強烈。

對於《反外國制裁法》是否適用香港，北京學者田飛龍認為，香港有必要作出配合，可將法律列入《基本法》附件三。全國人大常委譚耀宗則表示，並非每條全國性法律均會延伸在港實施，中央暫未處理把新例引入本港，而且現時已有其他措施反制。

史曉斌、黃惠康的文章指出，《反外國制裁法》作為全國人大通過的法律，特別強調適用範圍在「中國境內」，那麼當然包括港澳。去年6月，全國人大頒布的《香港國安法》，構築維護國家安全的法律屏障，推動了香港形勢由亂到治的轉變。該法可以通過列入特區《基本法》附件三的方式在香港、澳門特區適用，與港澳的國安法一道，進一步完善維護特區國家安全的法律制度。

過去一年，歐美與中方圍繞新疆、香港等議題，展開「制裁戰」。《反外國制裁法》無論從反制裁的對象或者具體措施，範圍大幅擴大。例如除根據本法規定列入反制清單的個人、組織以外，還可以決定對其配偶和直系親屬、相關組織的高級管理人員，採取反制措施；反制措施包括查封外國組織和個人在中國的財產，注銷簽證或驅逐出境。