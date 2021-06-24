大陸國務院國資委23日宣布，經報國務院批准，中國普天資訊產業集團有限公司（中國普天）整體併入中國電子科技集團有限公司（中國電科），成為其全資子企業。

公開資料顯示，中國普天、中國電科均為大型央企，其業務範圍均覆蓋通信產業等相關領域，兩大央企合併重組，通信行業「巨無霸」即將面世。

分析人士認為，雙方「強強聯合」有望進一步激發相關產業潛力，有利於打造巨型企業，重組後的中國電科將以更具規模優勢、創新優勢和市場優勢的航母型企業支撐面向數位經濟和戰略新興產業的國際競爭，其戰略地位更加突出。

官網資訊顯示，中國電科是中央直接管理的國有重要骨幹企業，是軍工電子主力軍、網信事業國家隊、國家戰略科技力量。

目前，中國電科擁有包括47家國家級研究院所、11家上市公司在內的500餘家企事業單位；擁有員工20餘萬名，其中科研人員11萬名；擁有35個國家級重點實驗室、研究中心和創新中心。持續多年入選《財富》世界500強，2020年位列第381位。

值得注意的是，中國電科旗下共有11家上市公司，包括國睿科技、海康威視、四創電子、鳳凰光學、傑賽科技、華東電腦、衛士通、天奧電子、太極股份、中瓷電子、電能股份。資料顯示，截至6月23日，這些上市公司最新市值合計達6661.93億元(人民幣，下同)，其中，海康威視市值高達5597億元。

官網資訊顯示，中國普天為國務院國資委管理的中央企業，資產規模數百億元，主營業務為通信製造業、行業電子資訊化應用、廣電通信與資訊化。

目前，旗下擁有東方通信、東信B股、南京普天、成都普天電纜（成都電纜）、東信和平4家上市公司。資料顯示，截至6月23日，4家上市公司最新市值分別為138億元、5.22億元、3.92億港元、55.4億元。

這樣算下來，普天系上市公司和中國電子科技集團有限公司旗下上市公司總市值合計高達近7000億元。