中國大陸昨（23）日新增16例確診病例，均為境外輸入，其中廣東佔8例，四川3例，雲南3例，遼寧1例，福建1例。當日新增18例無症狀感染者，均為境外輸入，無新增死亡病例。

深圳日前接連出現本土個案，多人感染在印度發現的Delta變異株（B.1.617.2）。深圳衛健委表示，當地醫院已針對Delta變異株的病例設立專區、專班管理。

深圳市衛生健康委副主任常巨平昨日在記者會上表示，「521」疫情累計排查出4例確診病例和12例無症狀感染者，目前已有3人出院。在院13名患者均病情好轉，新冠病毒核酸接近轉陰。「614」疫情累計排查出4例確診病例，均在院治療，3名患者病情好轉，1名患者病情穩定。

此外，深圳市三院隔離病區進行精細化分區管理，將確診病例、疑似病例、恢復期病例等進行精細分區，尤其針對Delta變異株病例設立專區、專班管理。同時針對CA868國際航班的患者實施專區收治，待確定基因型為Delta變異株病例後轉到病例專區。