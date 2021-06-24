梅雨滯留鋒面在台灣附近徘徊，加上西南風水氣充足，為全台帶來大量降雨，氣象局長鄭明典今天PO出一張衛星水氣頻道圖，水氣帶橫跨太平洋，綿延一萬多公里，讓網友驚呼「一條龍」、「大自然的力量」。

鄭明典今天在臉書貼出一張「衛星水氣頻道圖」，觀測大氣中高層的水氣含量，白色部分是上對流層的水氣，越白表示水氣越高。現在太平洋上有一條邊界清楚、平滑的水氣帶，由大陸南海上空區域，一直延伸到北美洲加拿大西岸，綿延了一萬多公里。

網友們看到驚人的水氣帶後紛紛留言：「哇！像外星生物的臉」、「一條龍」、「好美」、「傻水龍被看見了」、「來吧！仍缺水中」，鄭明典解釋，這樣的水氣帶每年都有，但每年都長得不太ㄧ樣。

此外，鄭明典還貼出一張風場預報顯示圖，鋒面看得超清楚，就是藍色的那一條，「南、北風交會的地方就是鋒面，鋒面上有小低壓環流發展，使得鋒面看起來有點變形，彎彎曲曲的！」