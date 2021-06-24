69歲香港男星李龍基（本名：李洪基）因演過不少皇帝角色，被稱為TVB「御用皇帝」，他與嫩妻Chris Wong結婚多年，兩人本來有望當父母，去年女方不幸小產，昔日傳聞Chris Wong小他28歲，近日李龍基才認了太太今年30歲，年齡差竟有39歲，兩人談的不是父女戀，其實是爺孫戀。

李龍基早年曾當歌手，唱紅電視劇《巨星》、《佛山贊先生》等主題曲，後來他跨行成為演員，因藝名與唐玄宗李隆基發音相同，又曾在《天子尋龍》中飾演唐高祖李淵、《宮心計2深宮計》中飾演唐睿宗李旦，被外界封為「御用皇帝」，他透露在1981年左右最風光，曾一個月收入就高達近百萬台幣，依當時的物價可以「一個月買一層樓」。

李龍基證實太太Chris Wong年約30歲。（圖／翻攝自chrisart1017 IG）

李龍基過去有過一段婚姻，和前妻育有3個小孩，後來結識現任太太Chris Wong交往了4、5年結婚，疼妻的他自知年紀比妻子大很多，多年來陸續買了7項房產，全都歸到Chris Wong名下，還為妻子移居到深圳定居，去年3月卻傳出Chris Wong有了身孕意外小產，對此，李龍基受訪僅嘆了口氣，表示太太目前OK，其他不想多講。

Chris Wong常分享性感美照。（圖／翻攝自chrisart1017 IG）

據《東網》報導，女星楊柳青最近分享友人送的畫作，並分享跟一位女性合影，而該女正是李龍基的太太Chris Wong，求證楊柳青，她先前因拍戲和李龍基夫妻結為朋友，最近Chris Wong花了一天作畫送給她，讓她很感動，李龍基也讚太太有才華，過去他稱太太小他28歲，如今首度證實妻子今年30歲，雙方年齡差其實是39歲。而查到Chris Wong的IG，發現她除了曬畫作，平時也會分享美麗性感的自拍照，看不出已經為人妻，至於夫妻倆是否還會再拚生？李龍基說：「隨緣了，我也到這樣的年紀，不知道還有多少日子，現在就是順其自然不強求」。