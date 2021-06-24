我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心5月中旬將全國升為三級警戒，發動罷工的美麗華工會日前遭資方解僱，因而向勞動部申請2次不當勞動裁決，但至今僅在6月2日召開一次調查會議，流程嚴重拖延，桃市產總等工會今天赴勞動部抗議，呼籲勞動部部長許銘春不要當睡美人，勞工已經等不下去。

勞工團體表示，已多次到各級政府單位表達陳抗皆未獲得改善，無論是個案重大勞資爭議中的美麗華工會，兩項雇主違法解雇的裁決案件，自4月12日及5月18日分別送案至今，勞動部只在6月2日開過一次視訊調查會議，後續皆繼續停滯，擺明在幫資方拖延。

勞動部表示，美麗華企業工會一案已於6月2日召開視訊調查會議，預定7月20日召開第二次調查會議；另一案將於7月1日進行第一次調查會議，相關程序皆在兼顧疫情期間當事人安全與維護勞動權益下，積極主動聯繫辦理，絕無拖延怠慢情事。

此外，工會也控訴，勞動部在未經勞動基準諮詢會開會便鬆綁，讓物流業、食品業、民生用品業等工時鬆綁政策，台灣汽車貨運倉儲產業工會總幹事葉奕瑄指出，疫情之下勞動部先是表明三級警戒可適用勞基法天災、事變及突發狀況條文，不受7休1、加班上限等限制，此外近期更開放三級警戒期間多個行業輪班人員間隔可縮至8小時，如果7月13日三級警戒再延長，那這些會在再延續嗎？逼迫勞工不斷高壓工作，呼籲應出面促成勞資政三方討論才能保障勞動條件。

勞動部則說，公告製造業、倉儲業等行業在指揮中心宣布疫情警戒標準達第三級以上及解除三級後的過渡期間，可以適用縮短輪班換班間隔至8小時的例外規定，是因為國內疫情急轉嚴峻，管制升級，民眾依循指揮中心指示減少外出採買，避免群聚，民生及防疫物資配合趕工生產、即時配送補貨，為防疫應變必要急迫性，並已限縮必要之業別、適用要件及期間，經審慎評估，並經過勞動部法規委員會審議，才公告指定。