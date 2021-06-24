行政院會今通過紓困4.0精進方案，行政院發言人羅秉成表示，紓困4.0精進方案共4面向，包含資格認定放寬型、加碼型、新增型，以及減輕負擔型，其中，一般住宅用戶取消6月夏月電價，預計紓困1000萬戶，減收14億元；商業服務業與農業用電戶，將視用電情形減免今年5至12月電費，最高可以減免3成，預計75萬戶受惠。

勞工紓困貸款部分，目前已有110多萬人申請，行政院決定從寬從速審核，並確定加碼名額，從原定50萬個名額，調整為目前申請117萬人為審查範圍，只要符合資格全數核貸。