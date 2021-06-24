熊熊（卓毓彤）身材火辣吸睛，加上甜美臉蛋和直率性格讓她人氣扶搖直上，儘管去年曾因一連串風波陷入低潮，重新出發後還是有許多死忠粉絲，最近受到疫情影響，熊熊只能夠宅在家落實防疫，她也不忘和粉絲分享生活，日前熊熊更大方放送比基尼舊照，讓粉絲一飽眼福。

熊熊日前發文曬出和一群閨蜜去游泳時的照片和影片，只見她身穿黑色比基尼，波濤洶湧的傲人上圍隨時都要從泳裝裡掉出，5位身材火辣的女神一字排開，剛上岸的她們渾身濕透，更是讓網友直呼凍未條，然而因為其他4人的身形都比較纖細，更顯得熊熊的胸前雄偉驚人。

其中一段影片，熊熊更對著鏡頭嘟嘴，融化一票網友的心，貼文才發出短短一天內，就獲得5.6萬網友按讚，不少網友紛紛直呼，「這整團顏值爆表啊」、「正妹的朋友也是正妹」、「熊熊好美」、「熊熊太胸了」、「都是美女」、「妳身型完勝」、「太香了吧」、「震撼的浮波」、「朋友們都很兇猛」。

事實上，熊熊日前接受訪問，提到她自從去年分手後，至今都保持單身，「我本來是的戀愛腦很嚴重的人，但現在對愛情的態度比較淡然，有很好，沒有我也能自己活得很好，不會再像以前那樣一頭熱栽進去，謝謝關心。」也透露不論是YouTube、podcast、主持、通告或戲劇等計畫都會持續進行。