中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員引發熱議，今又爆出支持「免疫橋接」的學者，早在5月28日大舉進駐專家會議，護航高端意味濃厚。國民黨主席江啟臣表示，這也證明國民黨團上週五提案要求公開EUA審查是正確的，台灣是民主社會，政府資訊本應公開透明，且科學就是要接受大家檢證，否則引發諸多懷疑，最終讓人覺得還是由政治決定。

媒體披露，食藥署於5月28日召開決定國產疫苗EUA標準的關鍵會議，原16位學者專家有8人遭替換，另補進4位衛福部人馬，其中有3人來自已公開為免疫橋接背書的前副總統陳建仁相關的國衛系統。

對此，國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪痛批，蔡英文總統說疫苗是科學不是政治，但衛福部卻更換EUA審查委員，把審查委員會當成形式過水，換上自己想要的審查委員來背書，最後變成舉手部隊，這樣還是科學嗎？

江啟臣表示，這證明國民黨團在上周五提出公開EUA審查是正確的，起碼要公開審查委員名單，因為疫苗最後是要打在人身上，是拿來救人的，而不是拿人命救疫苗，更不用說將來還要與國際接軌，若想要疫苗外交，就一定要得到國際認證，否則將影響台灣國際疫苗形象。

江啟臣強調，若從戰略角度來看，能有自己有效安全的國際認證疫苗非常好，台灣若能爭取國際疫苗代工也很好，這對產業與國家安全及人民性命都是好事，不會反對。他批評，民進黨不該把防疫當政治，把人命當數字。