果粉久等了，你正在期待今年新iPhone的發表日期嗎？2020年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，蘋果（Apple）在九月份先發表iPad新品以及Apple Watch Series 6，等到十月份才讓iPhone 12全系列亮相，讓果粉苦等。所幸，先前已有不少預測指出，蘋果今年有望「校正回歸」，循往例在九月發表新一代iPhone。更有分析師大膽點出發表會日期與上市日，究竟准不準，很快時間就會證明一切。

外媒報導，近日Wedbush分析師Dan Ives在一份投資報告中直接預測，新一代iPhone很有機會在9月14日發表，而上市日期則是9月24日。根據他對新一代iPhone銷量的預測，蘋果方面似乎對於新一代iPhone的信心大過於2020年的iPhone 12系列。

分析師Dan Ives指出，蘋果針對iPhone 12系列初期訂單預估約有8000萬支，而針對今年的新一代iPhone初期訂單預定達到9000萬支至1億支之譜。他預測在第三季，新一代iPhone將會佔據所有iPhone銷量的35%～45%，而預計在2021年下半年，預期iPhone總銷量將達到1億3千萬至1億5千萬支的水準。至於為何新一代iPhone的銷量有望超越首度搭載5G的iPhone 12系列，分析師的看法認為原因包含5G手機需求持續提升，以及全球各地在注射疫苗後解封環境也是促使手機銷量爆發的因素。

針對新一代iPhone，分析師Dan Ives預測有可能會推出1TB超大容量的版本。不過這一點被不少預測駁斥，看來仍舊是未定之數。此外，他認為新一代iPhone全系列都將搭載LiDAR光學雷達掃瞄儀，也就是說在AR(擴增實境)上的應用與能力將會更上一層樓。

談到新一代iPhone，在iPhone 11系列回歸阿拉伯數字的命名規則後，照理推斷今年的新iPhone預計被命名為iPhone 13系列。但是根據《SellCell》網站統計（2021/6/10-6/15期間超過3千名蘋果iPhone與iPad用戶的調查回饋），有18.3%的用戶認為自己患有「triskaidekaphobic」（害怕13這個數字），並且認為新iPhone若取名iPhone 13會影響他們的購賣意願；對此，有74%用戶表達期待新一代iPhone不要採用iPhone 13這個名字，其中最被喜愛的名字是iPhone 2021，有38%網友支持，iPhone 12s則獲得ㄒ14%網友支持。

對於蘋果來說，撇開命名難題不說，調查結果倒是顯示不少正面消息。網路調查結果顯示有64%用戶都傾向購買新一代iPhone，勝過現在就直接入手iPhone 12系列。換句話說，對於新機來說，頗為期待。這是否也是你的心聲呢？

不過蘋果官方向來不會這麼早公布發表會日期。根據以往慣例推測，很有可能得等到9月初，官方才會公布確定的日期。還請讀者可以留意。