日本厚生勞動省依據各市區町村回報的資料，統計接種武漢肺炎疫苗發生的失誤共累計139件，其中以搞錯施打間隔時間31件最多；也有發生可能導致血液感染的重大失誤。
日本朝日新聞報導，截至本月16日，各市區町村施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗共約2330萬劑，累計發生139件失誤；平均每施打10萬劑發生0.6次失誤。
這139件接種疫苗失誤中，可能引起血液感染等重大健康損害的失誤有70件，比較輕微的失誤有69件。
以失誤種類來看，搞錯施打間隔時間共31件最多，其次是誤使用已用過的針頭等23件、不必要的接種與搞錯接種劑量13件。
報導指出，可能引起血液感染的失誤，主要是誤把已使用過的針頭再次用於施打疫苗，原因包括工作人員將用過的針頭錯放在未使用區，或是為了安全起見將用過的針頭蓋上蓋子，卻被誤以為是還沒用過。
厚勞省呼籲各地應改善接種流程，將用過的針頭儘速丟棄，避免再次發生類似失誤。
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