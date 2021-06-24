新冠肺炎疫情嚴峻，第三級警戒再度延至7月12日，由於餐廳仍舊不能內用，入不敷出情況下恐再掀倒閉潮，對此，藝人吳映潔（鬼鬼）則要所有店家在自己臉書置入廣告，暖心善舉獲得網友讚賞。

全國疫情第三級警戒延至7月12日，吳映潔（鬼鬼）在臉書發文：「延長了！其實是保護大家，同意嗎？」但也擔心許多餐廳業者持續受到影響，便在留言區詢問有沒有餐廳要打廣告？希望能盡微薄之力幫業者增加些收入，一起度過這個難關，面對尋求援助的店家，她更不忘提醒：「你們可以給我完整文字跟圖嗎？」隨後也擁入店家提供相關資訊及菜單。

吳映潔（鬼鬼）希望能幫店家度過疫情難關。（圖／吳映潔 Gemma Wu臉書）

從留言的內容，可以看到店家紛紛貼出自家菜單，不論是義式料理、韓式料理、咖啡甜點，甚至到冷凍食品、蔬果宅配都包含其中，可以說是應有盡有，鬼鬼在協助之餘，也不忘向所有人喊話：「大家多多支持餐廳營業！可以看看有什麼想吃可以跟他們訂購。」對於她的暖心善舉，立刻獲得一票網友讚賞：「鬼鬼人美心更美」、「謝謝鬼鬼熱心幫忙，太讚了」。

之前端午連假前，吳映潔（鬼鬼）擔憂民眾返鄉會形成防疫破口，也發文呼籲：「「端午佳節不要返鄉造成問題，就好好在家，真的千萬別鬧了！」未料竟被網友怒嗆「不孝」，她也立刻留言反擊：「誰不孝？」希望大家能好好正視疫情帶來的傷害。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922