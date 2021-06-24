今(24)仍受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一但有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生的機率，明起鋒面北抬，西半部仍要注意局部性短暫陣雨或大雨，另外今年第5號輕度颱風「薔琵」持續在台灣東方2000公里海面北上，對台無影響。

氣象局預報員徐仲毅表示，目前強對流位於鋒面南側，鋒面位置現在已經通過台灣東方海面到達南方海面至廣東一帶，不過今天天氣還是不穩定，西半部、東北部仍有短暫雨或雷雨機率，花東也有局部短暫雨，因此今天發生大雨區域範圍還是廣泛，各地山區仍要留意午後局部性大雨，晚上降雨將逐漸緩和，不過南部地區還是有明顯雨勢。

徐仲毅說，明(25)天鋒面逐漸北抬，各地天氣還是不穩定，西半部仍有局部性短暫陣雨，東半部明天午後則以午後雷陣雨為主，周六(26)鋒面再往北，台灣附近西南風開始增強，下周三(30)以前中南部還是要注意局部性大雨，北部、東半部因為位於背風側，天氣上晴朗炎熱，普遍高溫可達32到35度，不排除有36度以上高溫機率，另外也提醒台東在下周日(27)、下周一(28)有焚風發生機會，馬祖地區則要注意局部霧的出現。

這波梅雨何時結束？是否是今年最後一波鋒面鋒面？徐仲毅指出，今天還在鋒面影響下，預計7月初就會進入典型夏季型態，這波或許就是最後一道梅雨鋒面，但28號之前鋒面還是有接近的可能，因此預報上還是有不確定性，仍待觀察。

5號颱風「薔琵」的現況，目前位置在台灣東方2000公里的海面，逐漸朝北後將往東北方移動預計會抵達日本東方沿海，48小時內會有稍微增強趨勢，但之後就會減弱為溫帶氣旋併入北方系統中，對台灣無影響。