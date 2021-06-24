新冠肺炎本土疫情延燒，全國三級警戒自5月19日實施至今已逾1個月，中央宣布再延長至7月12日，百工百業衝擊大，專門照顧植物人的創世基金會哀嚎成為「重災區」，因為植物人的所需開銷8成來自各界捐款，如今捐款斷崖式大減，難以為繼。

創世基金會嘉義院表示，創世基金會全台17所安養院目前照護約800位植物人，每位植物人一個月需4至6萬元，每天開銷支出約100多萬元，警戒第一周，專案捐款即驟降5成，發票、抽痰管、奶粉等捐贈物資也驟減。

創世嘉義院表示，嘉義院目前安養22位植物人、到宅服務100位植物人及失能臥床老人，三級警戒防疫期間，到宅服務改為電話關心，護理人員也「疫」無反顧守候植物人，創世咬牙苦撐，以往經常有人上門捐款，現今幾乎一個也沒有，基金會也無法辦理活動募款，收支捉襟見肘。

創世嘉義院表示，基金會各服務據點陸續接到電話，部分捐助人表明將暫停定期定額捐款，加上民眾減少出門，郵政劃撥捐款也減少，整體捐款面臨斷崖式下滑逾3成，對服務經費約8成仰賴社會大眾小額捐款的創世而言，影響甚鉅。

創世嘉義院表示，現在還有防疫紀念T恤227件、運動毛巾210條待認購捐助，期盼各界展現同島一命的精神，幫助社會底層弱勢，也歡迎每日10元捐贈1片尿布，每月定期定額300元，詳情洽詢創世官網、創世臉書或愛心專線（05）232-0578分機9撐舟小組。