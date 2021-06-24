疫情期間外送服務需求大增，台南市府跟進高雄市政府的「高雄好家載」方案，於今（24）日宣佈建置「台南便利送」平台，媒合台南區域商圈、市場加入外送服務；並宣佈與全聯福利中心合作，透過加入「台南便利送」LINE官方帳號，並連結到全聯「PXGo!小時達」，和台南地區11個全聯門市「PXGo!小時達」合作，共同推出外送優惠，生鮮雜貨消費滿399元免運費且最快1小時送達，民眾下單可由計程車或機車協助配送到府服務。

台南市政府推出「台南便利送」，結合全聯福利中心「PXGo!小時達」和LINE平台、餐飲業者、計程車司機和機車快遞，打造防疫互助外送經濟，目前有台南區域11處商圈、14個市場加入外送服務，攜手為台南防疫增添助力。

全聯指出，透過選擇「台南便利送」功能選單內的「PXGo!小時達」，民眾在家防疫隨買即送，不用擔心物資缺貨的問題，且消費滿399元即可享免運優惠。「PXGo!小時達」平台線上精選2000餘品，涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等。全聯表示，本次宅配到府服務，對不方便到店採買、或原不在全聯商圈內的消費者是項利多，同時「PXGo!小時達」也針對工作繁忙時間有限的上班族，提供線上預約送貨時間、以及到店取貨服務，全面滿足消費者不同的需求。

防疫期間「PXGo!小時達」採用「無接觸送餐」，餐點置適當地點後，由外送員電聯或傳簡訊提醒消費者取餐。同時每位外送員每日上線前，均填寫疫調檢查表，未回填者不可接單。外送員進行配送任務時全程配載口罩，每日二次酒精清潔保溫袋，提供高標準的外送服務。

台南市長黃偉哲表示，疫情嚴峻，市府為方便民眾採買，推出「台南便利送－防疫Stay Home美食新鮮送」推出迄今，涵蓋商圈、市場、賣場等近800家業者加入，訂單總數逾7300筆，交易金額更是突破430萬元，不僅與市場、商圈媒合外送服務，也與賣場外送網站服務串接結合，利用線上訂購、外送服務。希望市民在家裡就可透過安全配送拿到生活所需的生鮮雜貨，減少自行前往市場、賣場群聚的風險，並增加攤商、店家生意收入，也間接提升計程車運量，同時南市府也補助每車運費補貼，希望紓解計程車因疫情無法載客的衝擊。

台南經發局局長陳凱凌指出，感謝「PXGo!小時達」與市府攜手合作。目前台南有11家門市，包括:台南西和、台南裕忠、台南開元、台南北安、永康中正北、新化忠孝、善化忠孝、新市復興、永康大灣、崇善及歸仁，提供就近配送服務，訂單會媒合台南地區計程車或機車協助物流外送，避免網購導致物流大塞車，也幫助小黃司機在這波疫情增加收入。