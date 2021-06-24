台美雙方將重啟TIFA會談，國民黨主席江啟臣今天說，國民黨將要求行政院對外公開談判的議程設定與內容，供社會各界檢視，甚至傾聽民眾在台美貿易上遇到的問題，與美方協商溝通。

台美1994年簽署貿易暨投資架構協定（TIFA），迄今召開10次TIFA會議，輪流在台北、華府舉行，上回舉行是2016年10月。美國貿易代表戴琪與我國政務委員鄧振中日前視訊會議，雙方敲定在未來數周內，召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會談。

被問到中止近5年的TIFA會談將於下周召開，國民黨主席江啟臣上午接受廣播專訪時表示，樂見TIFA復談，而TIFA所談的都是實際務實的貿易問題，涉及到台灣實質的經貿利益；因此政府的任何具體承諾，一定要接受民意與國會的監督。

江啟臣指出，去年政府開放萊豬，蔡英文總統有無跟美方進行談判、利益交換，連談都沒談就承諾，也部接受國會監督；針對即將到來的TIFA復談，國民黨將要求行政院，對外公開談判的議程設定與內容，供社會各界檢視，甚至要傾聽民眾在台美貿易上遇到的問題，將問題與美方協商溝通。