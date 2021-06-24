台灣民意基金會23日公布最新調，結果顯示，蔡英文總統的聲望僅4成3，創23個月來新低，台灣民意基金會董事長游盈隆更指出，蔡政府聲望急遽下滑到相當危險的程度，進入到另一個困境，若疫情短時間未能明顯改善，3級警戒持續延長，恐造成致命打擊。對此，媒體人吳子嘉直言，美國及時運來250萬劑莫德納疫苗，就是剛好來解蔡英文的燃眉之急，而此舉對蔡英文民調的影響，很快就會揭曉。

美麗島電子報董事長吳子嘉昨(24)晚在政論節目「關鍵時刻」中指出，蔡英文面對這波疫情，已經打到御駕親征的狀況，因為自己就在第一線，所以疫情所造成的衝擊對她的影響也相當大，相對低調的行政院長蘇貞昌就可以做出相當明顯的對比，如果這個情況再不做出改善，蔡英文的支持度數字會持續滑落。

而這個時候美國人來幫忙了，吳子嘉指出，美國在20日運送250萬劑莫德納疫苗到台灣，剛好給蔡英文政府解了這個燃眉之急，就像是銀行大擠兌，民眾搶著要領錢出來時，有個人在櫃檯上丟了一大堆鈔票喊著要存錢一樣，一下子讓整個銀行的民眾心都安了。

但吳子嘉指出，美國這次送疫苗的操作並沒有被收錄到這個民調之中，因為民調是在19號所製作，所以剛好漏掉送疫苗的新聞，相當可惜，而美麗島電子報目前也正在進行最新的民意調查，大概會在禮拜五出來，而這段時間的事件對於蔡英文的支持度是否有影響，相當令人好奇。