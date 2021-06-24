台灣傳出多起施打疫苗後往生案例，民眾黨立委張其祿主張，疫苗接種受害救濟應從寬認定，此外，應儘速建立接種症狀通報機制，如果接種疫苗後有不良反應，民眾該如何通報，目前並不清楚，讓民眾不知所措，這部分應該也要有部署。

張其祿表示，目前引進很多國外疫苗開始施打，但已經發生數起跟疫苗接種疑似有關的不良反應案例出現，也有人不幸往生，引起國人恐慌。但就他所了解，目前接種後的症狀沒有明確通報機制，打疫苗後過世的又要怎麼通報？司法跟衛生單位踢皮球，民眾連找警察，警察都不知道要怎麼辦。

張其祿指出，目前有《預防接種受害救濟基金徵收跟審議辦法》，雖然補償金額不能說是低，但要證明相當困難，是看得到卻吃不到。要排除不是其他關聯性，是因為打疫苗造成的，是超級困難，目前國外案例是韓國有30歲男性，因接種AZ發生血栓合併血小板低下症候群，6月16日死亡，6月21日證實有關聯，是全球極少數能被證明確實因疫苗施打致死的案例。

張認為，不僅舉證困難，光是行政程序可能就要6到9個月，加上還有很多法律攻防，不是一般民眾能做的，審議委員又都是中央學者專家組成，過程中一般民眾仍是弱勢。

因此他主張，疫苗接種受害救濟應從寬認定，建立醫療機關及接種疫苗單位通報與民眾回報單一窗口，並加強宣傳疫苗接種受害救濟及接種症狀通報機制管道。