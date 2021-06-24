美國聯準會(Fed)上周釋出鷹派訊息，引發市場不安，美國財政部長葉倫(Janet Yellen)周三(23日)表示，隨著供應問題獲得解決，通貨膨脹率應該會在年底前從目前的高點回落，她個人認為今年底或明(2022)年初的通膨率將接近2%左右。

根據《路透》報導，葉倫周三在參議會預算小組委員會表示，為遏止疫情傳播，經過數個月的限制後，經濟在重啟期間一直處於相當坎坷的道路，包括近期價格因供應短缺而飆升的問題可望在未來幾個月內自行解決，過去十多年來一直抑制通膨的力量，將重新站穩腳跟並引導通膨率走低，她認為，幾乎沒有證據顯示預期通膨正在變得不穩定。

葉倫也在回答共和黨參議員甘迺迪(John Kennedy)詢問通膨率會不會比目前看到的5%再往上增長表示，她個人認為到今年底或2022年初時通膨率將接近2%，且明年之後多數通膨預期指標將會回到2%左右的水準，這也是聯準會設定的目標數字。

美國聯準會(Fed)才剛在16日例會暗示升息時程可能提前至2023年，聖路易聯準銀行總裁布拉德(James Bullard)18日在接受美國財經媒體CNBC訪問時指出，由於近期通膨數據揚升，他預期聯準會將在2022年底首度升息，不過，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡席卡里(Neel Kashkari)則反對在2023年底前升息，希望聯準會將短期基準利率維持在接近零的水準，至少到2023年底，以協助勞動市場回復新冠肺炎疫情爆發前的水準，而聯準會主席鮑爾22日也在國會聽證會中承諾不會太快升息。