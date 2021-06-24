楊正中指出，防疫是當前最重要的工作，希望各界都能發揮愛心，共同來守護人民的保母健康。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

國內新冠肺炎確診人數雖然呈現下降趨勢，惟仍不可輕忽，應確實做好防疫工作，避免發生破口，造成疫情再次擴散之風險；員警站在第一線執勤，也協助推展各項防疫工作，因而有較高的染疫機會。市議員楊正中非常重視員警執勤安全，積極號召熱心企業及民眾一起來支持幫忙，捐贈最實用的防疫物資，讓員警可以安心防疫，無後顧之憂。

台中市已優先讓員警完成第1劑疫苗接種，降低染疫風險，但防護裝備絕不能少。楊正中擔憂第一線執勤員警的健康，號召築韻企業有限公司、祥開企業有限公司及張徐亦完女士響應公益，於24日上午由楊正中親至第六分局致贈隔離衣180件、護目鏡360個、酒精11箱132瓶、N95級口罩300片及防護面罩300個。

楊正中表示，警察是人民的保母，肩負維護社會秩序的重擔，亦協助處理不配合遵守防疫規定的案件，務必要注意自身安全，千萬不可大意，防疫是當前最重要的工作，也希望各界都能發揮愛心，共同來守護人民的保母健康，警方也能安心守護著民眾安全。

第六分局長吳耀南說，非常感謝楊正中議員重視第一線員警安全，以及築韻企業有限公司、祥開企業有限公司及張徐亦完女士熱心公益，捐贈多款防疫物資，讓員警擁有完整的保護力，可以安心執勤，共同為國人健康努力。