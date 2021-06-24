日本東京電力公司昨天下午開始對有4座反應爐的福島第二核電廠展開廢爐作業，預估總計將花費44年，於2064年完成除役。

福島第二核電廠位於發生311福島核災的福島第一核電廠以南約12公里處，2011年311東日本大地震導致福島第一核電廠3座反應爐爐心熔毀，福島第二核電廠也險些發生核災，所幸保有足夠備用電力持續冷卻反應爐。

福島第二核電廠在311後已停機，東京電力公司於2019年8月正式決定將其除役。

朝日新聞報導，原子力規制委員會於4月28日核准福島第二核電廠的廢爐計畫；廢爐分為4個階段，預估總計將花費44年，於2064年完成除役。

福島電視台（FTV）報導，廢爐作業第一個10年是「解體工作準備期」，進行除去汙染、取出燃料池中剩下的核燃料等。

東電昨天下午展開廢爐作業，進行檢查等程序，預計7月1日將搬入所需器材，於7月上旬正式開始進行第一階段的除去汙染等工作。

福島第二核電廠的廢爐計畫總計將花費4100億日圓（約新台幣1048.8億元），包括處理使用過的核燃料等費用。

發生核災的福島第一核電廠有6座核反應爐，加上福島第二核電廠的4座，福島縣內10座反應爐將全部除役。