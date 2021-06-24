安本標準投信投資長彭炫通認為，預期聯準會的量化寬鬆會逐漸退場，下半年貨幣政策將由寬鬆逐漸走向緊縮，波動將加大，利率則可能在 2023 年調升，然目前整體環境讓高風險債券仍有表現的空間。

彭炫通表示，美國在拜登上台之後，雖推出一連串的財政擴張政策，但對美國、對全球影響有限；反倒是貨幣政策的走向影響全球資本市場甚大。儘管貨幣政策目前持續為各經濟體與市場帶來支撐，終究力道會慢慢減弱，尤其在經濟陸續解封的情況下，許多國家的通膨都將在未來數月內高於目標值。

對於通膨的影響，彭炫通認為，推升通膨的都將僅是短期因素，像是：能源基期效應等，通膨應無失控的疑慮。

不過，彭炫通也表示，因政府公債殖利率偏低，投資公債未必能夠分散風險，但在公債殖利率上揚的情境下，投資等級債券利差所能提供的緩衝保護作用亦不大。然目前仍有一些債券市場的基本面優於去年，想追求收益的投資人，高收益債和新興市場債，特別是前緣市場債均能提供相對較佳的收益水準。

彭炫通認為，目前整體環境讓高風險資產仍有表現的空間，因此短中期內持續看好全球股市、新興市場債、高收益債等資產類別，並側重基本面轉好的標的，但投資人也需留意貨幣政策調整後引發的波動提高，強化風險控管。