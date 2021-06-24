為持續搶宅食商機，台北國賓大飯店「國賓粵菜廳」及「國賓川菜廳」聯合推出單筆滿額快閃加購價活動，6/25日起至7/1日凡訂購國賓川粵菜外帶單筆消費滿3600元，加價900元享口感扎實的泰國國寶「筍殼魚」口味四擇一，每日限量20組。

外型不優，但「味比石斑鮮、肉賽野黃魚」的筍殼魚，被封為「泰國國寶魚」，不少海鮮老饕稱為「天下絕味」。筍殼魚堪稱最高級淡水魚，肉質鮮嫩毫無土腥味，口感清甜綿密，在老饕界公認能和石斑及野生黃魚齊名。國賓大飯店外帶快閃活動端出筍殼魚烹調四式，主廚以川粵經典料理手法，全方位烹調出筍殼魚垂涎美味！

國賓飯店以4種不同料理方式烹調筍殼魚，其中「油浸筍殼魚」，先將筍殼魚中間剖開，目的使魚肉均勻受熱，使用210度高溫油炸，放上蔥絲增香，佐點辣椒絲提味，再度淋上熱油，澆上多鮮魚汁，魚皮焦脆酥香，肉質卻彈牙爽Q，一口飽嚐魚肉兩種層次。

「鮮蛤筍殼魚湯」是滋補養身的湯頭聖品，以綠竹筍、山瓜子和筍殼魚熬製成湯頭精華，灑上少許胡椒粒，取其香氣，小火慢滾，煨逼出山瓜子和筍殼魚原味，淋上少許米酒提鮮增香，成品湯頭色清，魚肉奶白，魚湯入喉溫潤清鮮，溫暖脾胃，滿足味蕾。「酥香筍殼魚」，取筍殼魚開蝴蝶刀，留魚背處連接，取蜂蜜、砂糖、醬油、藤椒油、朝天椒與細蔥花混合均勻後呈入魚盤底，經過210度的高溫油炸，將魚身炸至金黃酥脆，起鍋加大火力逼出油脂後起鍋，將魚放在醬汁上，以蔥絲置於魚背上點綴，口感外酥內嫩。

「剁椒筍殼魚」則為保留魚鮮肉質細膩口感，與自制發酵的剁椒、生薑、蔥一同入鍋蒸熟，把魚的「味鮮」和剁椒的「香辣」融為一體，香氣四溢，色澤紅亮，吃起來鮮而不膩、鹹辣適口，將「剁椒」一味完美展現。