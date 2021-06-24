遭羈押在看守所的王姓男子，日前經橋頭地院提訊，至第一法庭開庭。王男在開庭期間，竟然拿著腳上穿的藍白拖鞋1隻，丟向法官席。橋頭地檢署檢察官依法提起公訴。橋檢表示，此屬於罕見案例。

起訴書指出，王姓男子因為妨害自由等案件，經橋頭地檢署檢察官偵辦，被羈押在高雄市某看守所。該案已經於今年2月偵查終結，向橋頭地院提起公訴。

橋頭地院日前提訊王姓男子至第一法庭開庭，出席人員包含法官、書記官、通譯、檢察官各1人，及王男在該案選任的辯護人1人，橋院依法審問對王男的羈押要件是否仍存在，以便判斷是否延長羈押。

王姓男子不知為何，竟拿起腳上穿的藍白拖鞋1隻，朝法官席位丟擲。橋檢說，王男以此方式，妨害公務員依法執行職務，不知道王男在想什麼。王男辯稱，他當時以為已經開完庭了，所以做出此舉。

檢方依刑法妨害公務罪，提起公訴，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

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