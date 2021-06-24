教育部今天表示，今年高級中等學校分區免試入學管道實際招生名額共計17萬7840名，15個就學區同時提供「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位比率及累積人數區間」查詢服務，以作為考生選填志願參考。

全國高級中等學校共15個就學區，110學年度免試入學招生簡章提列總名額21萬660名。教育部指出，扣除試辦學習區完全免試入學、優先免試入學、科學班、技優甄審入學、直升入學、實用技能學程輔導分發等招生管道錄取且報到名額後，將未招滿的缺額回流本管道，因此15個就學區於本管道的實際招生總名額為17萬7840名。

為使考生選填免試入學志願時有所參考，並落實十二年國教適性入學理念，15個就學區今日起提供「免試入學超額比序（未含志願序）個別序位比率及累積人數區間」查詢服務，個別序位比率區間以不得低於0.3％，且人數不少於100人的方式呈現。

教育部說，志願選填期間，學生可至免試入學報名及分發系統網站查知在該就學區的序位比率及累積人數區間，任何個人、團體、學校或機關則不得蒐集、處理、公開呈現或作其他目的使用。

教育部也提醒學生，選填志願時，務必考量國中學生生涯輔導紀錄手冊及生涯發展規劃書，並參酌以往免試入學志願選填試探，學校提供的輔導建議，整體考量興趣、性向、能力，將志願序填滿，選擇適宜的學校就近入學。各就學區則訂於7月13日放榜，7月15日報到。

有關各區志願選填、報名、放榜、報到等期程，相關資料請至110學年度全國高級中等學校免試入學委員會查詢，也可至委員會主委學校網站查詢或下載簡章參閱。