我國疫情嚴峻，但疫苗數量不足以施打，中央流行疫情指揮中心近期公布最新公費疫苗接種順序，但未納入長照家庭，家庭照顧者關懷總會今天表示，以英國、加拿大、澳洲、美國等國，除考慮「年齡」、「身分與工作功能」因素，還有「特殊疾病或失能狀況的被照顧者與照顧者優先政策」，呼籲應比照為台灣長照家庭的主要照顧者施打疫苗。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，以英國為例，從1981年就設置JCVI（疫苗接種和免疫聯合委員會），每一年至少要辦理3次會議，包括原則、執行與程序還有持續更新各類傳染病與疫苗，其中在去年11月起的接種政策第一階段9個優先對象中就包括無酬照顧者（家庭照顧者）列入第一階段施打對象，澳洲、加拿大優先施打對象也納入照顧者，美國則認為如果照顧者優先接種疫苗可以為被照顧者形成免疫泡泡。

陳景寧說，近期台灣很多老人憂心副作用因而不敢接種疫苗，但如果照顧者有免疫就會形成免疫網絡，如以去年全國失能人口計算，全台灣約有80萬左右，扣除在機構的約10萬人，還有70萬個被照顧者在家庭生活，包括24萬家庭看護工在內，呼籲應為這些家庭的主要照顧者接種疫苗。

陳景寧舉例，如北投4口之家染疫案，其中就是因為70多歲的哥哥染疫發病後，無法回報，導致90多歲的父母也染疫去世；此外，也有被照顧者的菲律賓籍家庭看護工表示「在菲律賓的父母都已接種疫苗，自己未施打疫苗因此不願外出」，導致照顧者與被照顧者衝突。

家總呼籲政府新冠疫苗接種順序第5類應增列「符合長照資格者（例如使用長照2.0服務、聘僱外籍看護工）及其同住的主要照顧者（包括家人、聘僱外籍看護工等）」。