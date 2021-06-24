根據日本24日當地消息，全球第二大快閃記憶體製造商，也就是更名之前為東芝（Toshiba）記憶體的日本鎧俠（Kioxia），傳出最早將在9月IPO（股票初次公開發行）。

從2018年3月中美貿易戰開打後，鎧俠大客戶華為就一直被美國窮追猛打，同時，鎧俠業績也受到影響。原本公司規劃2020年將IPO，但上市估值從3兆日圓萎縮至2兆日圓。不巧，又加上新冠疫情，經鎧俠高層掂量，故才延遲IPO日程。倘若當時2020年10月能順利上市，將可成為日本2020年規模最大一樁IPO。

據悉，目前鎧俠已遞件申請上市，東京證交所(Tokyo Stock Exchange)預計7月可望批准。不過，鎧俠24日表示會適時IPO，但未提供更多詳細資料。

4月份曾有報導，美光科技(Micron Technology)與威騰電子(Western Digital Corporation, WDC)都有意收購鎧俠，以增加自己記憶體晶片的肌肉。

2017年，美國貝恩資本(Bain Capital)攜手韓國SK海力士，以及美國蘋果，趁東芝財務出狀況時，一舉將東芝記憶體事業群拿到手，並更名為現在的鎧俠。

近日涉入公司治理醜聞的東芝，擁有約4成鎧俠股份，東芝股價24日早盤收漲0.4%為4,860日圓。