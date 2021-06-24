Delta（印度變種病毒株）正在世界蔓延中，大陸廣州市疫調時發現，Delta在無任何接觸的情況下就能傳播，且傳播速度只要14秒。對此，一名網友認為，去年政府準備一年也未看到實質的超前部署，不該只想著要防守邊境，應該要思考若有天Delta進入台灣的應對方式。

該名網友今（24）日於PTT表示，Delta已讓以色列、英國解封計畫暫緩，大陸的朋友也透露，雖然新聞沒有特別報導廣州市相關疫情消息，但因為Delta關係，目前仍處於局部封閉狀態。

他認為，有不少國家正受到Delta病毒肆虐，去年中央準備了一年的時間防疫，也沒看到實質超前部署規劃，「這次不應該只想著守住邊境，Delta就不會進來」，應該要一邊嚴守邊境，一邊為未來Delta進來做超前準備。

貼文曝光後，不少鄉民加入討論，「別說台灣，這是世界各國都扛不住的未來」、「看到中央機組員0+7，真的覺得會進來都不意外」、「機組隔離這麼寬鬆，再破一次也很正常」、「你也沒辦法為變種準備什麼，因為持續都在變異，只能做好心理準備」、「連醫療設備都要藝人掏腰包，CDC淪落到只會走秀」。

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