美國疾病管制與預防中心（CDC）警告，年輕族群第二劑接種mRNA疫苗如輝瑞、莫德納易出現罕見心肌炎，消息傳出後，莫德納、輝瑞、BNT股價嚇趴，跌幅在4%~1.4%之間。

CNBC報導，周三（23日）CDC預防接種諮詢委員會發布報告指出，男性青少年或30歲以下年輕成人在接種第二劑輝瑞/BNT或莫德納新冠疫苗後，有超過1200人罹患心肌炎（myocarditis）或心包膜炎（pericarditis），風險大幅提高。這1200 例個案是於3億次接種中所發生，但也能推論出疫苗與心肌炎存在關聯性。

CDC數據顯示，截至6月11日為止，接種第一劑mRNA疫苗後出現心肌炎或心包膜炎有267例，接種第二劑後則暴增至827例；另有132例無法確知疫苗接種次數。目前全美已施打約3億劑疫苗。

CDC表示，不排除是追加劑量後才出現此問題。這種說可能讓施打第二劑規模下降，並衝擊疫苗銷售，23日莫德納股價聞訊重挫4.21%、收在212美元；BNT下跌2.96%、收在229美元；輝瑞下滑也下跌1.41%、收39美元。