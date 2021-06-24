名模隋棠在2015年與賴佩霞繼子Tony結婚，夫妻育有2子1女，幸福組成一家五口，而不吝嗇分享親子生活的隋棠，今（24日）凌晨則在臉書發文透露，她向5歲大兒子Max討親親，不僅被兒子拒絕還遭嫌很噁心，讓隋棠心都碎了。

隋棠在臉書分享疫情下的親子生活：「如果說以前對孩子的耐心已是100分，現在絕對是1000分」，彷彿是家裡三寶已無法再激怒隋棠，她也感性說：「因為成為一個母親的2158天裡，這段彼此萬分黏膩依賴又偶爾窒息的時光，我知道無論未來世界如何變化，都將越來越難再有」。

隋棠進一步分享，她在曬衣服時，5歲大兒子Max來找她說晚安，隋棠就問Max：「可不可以親一個？」未料兒子卻回答：「可是我的同學說親親is ewwww」，表示親親很噁心的意思，讓隋棠聽完瞬間心碎「雖然知道孩子的成長就是父母放手的過程，但五歲就親不到了我傷心」。

不過下秒隋棠也振奮表示，會努力徵求兒子的同意，她還為自己訂下「明天親十下」的目標，隋棠發文吸引許多媽媽網友留言討論「應該請Max跟同學說：親別人很噁心，可是我媽是隋棠」、「沒關係～還有歐里（小兒子）」、「孩子你可知道你媽可是隋棠呀，多少人的女神呀」、「五歲就已經不再親親媽咪，未免太早了一點？」還釣出隋棠感嘆：「同儕的力量，不容小覷」。