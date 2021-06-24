台中一名對夫妻求子不順，妻子卻意外得知丈夫在外有女人，甚至老公還被小三要求與妻子行房時，須戴上保險套，和她的話則不用，讓正宮深感崩潰，憤而提告求償。台中地院審結，判小三須賠正宮25萬元。

判決書指出，人妻主張與丈夫已結婚多年，婚後小產後積極服用中藥調理身體，盼望能迎來新生命，但肚皮卻遲遲未見好消息，不料，人妻卻意外發現丈夫在外與別的女人有染，不僅買昂貴項鍊贈與，還互傳極鹹濕訊息。

人妻還發現，小三向她的丈夫要求，與妻子行房時須乖乖戴上保險套避孕，而與她歡愉時則不用，理由則是「這樣感覺比較衛生」，知道實情的人妻頓時五雷轟頂，深感在這段婚姻中的付出全白費，憤而向小三提告求償。

小三聲稱，她並不曉得人夫已婚，且透過她與人夫的對話紀錄也無法證明兩人有發生性關係。然而，法官勘驗人妻所提交的丈夫與小三之對話紀錄卻發現，兩人經常互傳鹹濕訊息，包括，「你來喇喇看，不是最愛喇我嗎？」、「幫我舔舔嗎」、「那說實話我的尺寸還可以嗎？」等語。

法官認定，人夫與小三的關係已逾越正常男女的交往分際，且嚴重侵害了人妻的配偶權，破壞其幸福美滿的婚姻生活，造成精神上嚴重的打擊，酌情後，判小三須賠人妻25萬元。可上訴。