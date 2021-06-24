依據勞動部6月21日最新修訂指引，企業應落實防疫規定。（台中市政府提供）

新冠疫情嚴防出現防疫破口，台中市政府勞工局持續督促轄內雇主落實相關防疫規定，6月初組成稽查輔導小組，針對轄內移工宿舍實地訪視，24日再派員稽查大立光公司台中八廠移工宿舍，稽查結果符合中央勞動部相關規定；包括每人居住面積應在3.6平方公尺以上，並應有個人床舖及衣物櫃等規定。勞工局將持續不定期訪視，督促業者落實防疫。

勞工局長張大春說，勞動部訂有雇主聘僱移工防疫指引，為督促轄內雇主落實相關規定，勞工局在6月初即組成稽查輔導小組，針對轄內移工宿舍實地訪視，目前已完成轄內聘僱移工達30人以上之事業單位宿舍訪視，針對少部分未符合指引規範者也持續追蹤改善情形。

張大春表示，依據勞動部6月21日最新修訂指引，企業應落實工作生活區域應分艙分流分時使用、不同雇主的移工不得混住同一層、每天對移工健康監測及紀錄TOCC、應備有快篩及PCR陽性移工隔離空間等強制性規範。勞工局將持續針對轄內聘僱移工事業單位進行宿舍訪視，針對未符合規定者限期改善。

張大春說，有關外界對於大立光公司台中八廠移工宿舍有防疫破口疑慮，該局今日再次派員稽查，宿舍防疫符合相關規定，且未有外界所指稱的20位移工居住於同一間的情況。

勞工局考量目前國內疫情嚴峻，仍建議該公司運用其他宿舍閒置空間進行宿舍居住人數降載，增加外國人居住面積，同時由公司派專人協助購買物品，減少移工外出需求，保障移工身體健康。