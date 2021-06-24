教育處長林祝里表示，卡爾爺爺創作的繪本文字精煉且韻律感十足，畢業生能輕鬆閱學習英文字彙。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

全國疫情第三級警戒延長至7月12日，高中以下學校和幼兒園因應防疫畢業典禮全數停辦，基隆市為讓小朋友們紀念人生中第一場畢業典禮，市長林右昌贈送世界文學大師艾瑞．卡爾的知名雙語繪本，給2800名公私立幼兒園大班畢業生。

今年各公私立幼兒園為防疫停止辦理實體畢業典禮，林右昌盼能讓大班生對第一次畢業留下深刻印象，特别挑選艾瑞．卡爾的雙語繪本，包含「好餓的毛毛蟲」、「從頭動到腳」、「你看到我的貓嗎？」、「袋鼠也有媽媽嗎？」、「棕色的熊、棕色的熊，你在看什麼？」等5種書籍，隨機贈送1本給每名畢業生。

林右昌說，卡爾的雙語繪本經典與易讀，家長可以利用防疫期間在家陪伴孩子閱讀，享受珍貴且無可取代的親情交流，他也寫了一封畢業祝福信給畢業生，信中回顧大班生，過去1年在外的體驗和學習，包括前進國父紀念館參觀、在國立海洋科技博物館舉辦大型作品展，以及以天文、模擬駕照等體驗，希望孩子們未來像毛毛蟲蛻變成蝴蝶，美麗高飛。

教育處長林祝里表示，基隆自109學度年起推動「國際教育三年計畫」，規畫從幼兒園到高中一條龍雙語教育，培養學生的國際觀與英語能力，今年更首度以雙語繪本作為幼兒園大班生的畢業禮物，她說，幼兒園會依防疫規範送至畢業生家中，或分流讓家長到園區外領取。

林祝里指出，作者卡爾爺爺高齡91歲，今年5月逝世，但他用豐富想像力創作的繪本故事，文字精煉且韻律感十足，搭配繽紛的拼貼圖案吸引孩子，能輕鬆閱學習英文字彙，建立雙語閱讀技巧，父母親可以藉由這本書作為鑰匙開啟孩子對雙語的興趣。