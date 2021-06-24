根據衛福部彰化醫院數據顯示，今年5月以糖尿病患者來講，有高達21％的病患沒有回診，不持續服藥的風險，恐怕比染疫風險還高。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

廖曜磐說，目前各醫院都有視訊、電話診療的替代看診方式，呼籲慢性病患者可以多加利用，彰化醫院也有設置院外批掛區及藥來速窗口，減少民眾到院內害怕有染疫風險。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情肆虐，彰化接連爆發社區感染，三級緊戒也跟著發布，許多患有慢性病患的民眾因此不敢到醫院看診，不持續服藥恐怕會讓病情加重，根據衛福部彰化醫院數據顯示，今年5月以糖尿病患者來講，有高達21％的病患沒有回診，不持續服藥的風險，恐怕比染疫風險還高。

衛福部彰化醫院追蹤的糖尿病患者，平時就有大約8％的患者沒有回診，等於說今年5月未回診率高出平時的2倍，其他像是高血壓、高血脂、心臟病、慢性肝炎等其他患者，未到診率也都比平時高出2倍以上，顯示民眾都害怕在疫情期間到院就醫。

彰化醫院糖尿病個管師邱小佳就說，以糖尿病來講，患者一次都會拿3個月的處方箋，3個月後才回診一次次，以5月份來講，應該到診的病患應該要有900多位，但實際到診人數整整少了190人未回診，僅在疫情深溫這半個月未到診率就升高，若疫情持續未來未到診率恐怕再創新高。

邱小佳說，透過電話追蹤未回診者，大部分都是因為疫情關係不想進到醫院增加染疫風險，部分則認為病情無礙、或自行到藥局購藥等，但若慢性病不回診導致藥物中斷，引起的健康風險可能會比染疫風險還要高。

家醫科主任廖曜磐表示，以糖尿病為例，中斷藥物可能造成造成高血糖、或血糖大的波動，恐怕引發腎臟病變、心血管疾病、視網膜病變等，這些都是不可逆的傷害，嚴重則可能危害生命，特別是多重慢性病患者，風險恐怕更高。

廖曜磐說，目前各醫院都有視訊、電話診療的替代看診方式，呼籲慢性病患者可以多加利用，彰化醫院也有設置院外批掛區及藥來速窗口，減少民眾到院內害怕有染疫風險，但若疫情不穩定，還是建議做好防疫，並到醫院回診由醫師診斷，進行更完整的檢查。