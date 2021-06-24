中興電工斥資新台幣百億元，取得台糖台南七股土地建置太陽能光電廠，第一階段總建置容量183MW，其中南案場67.85MW，今(24)日正式併聯發電，北案場113.16MW，預計30日併聯發電，原址可擴充35MW太陽能光電廠，預計年底併聯發電，總建置容量216MW，1年發電收入13.5億元，將成為中興電穩定收及獲利來源。

台糖2019年公開招標出資台南七股不適耕作地206.99公頃，建置太陽能光電發電及20年維運權標，全案由中興電出線。

中興電董事長江義福指出，中興電工集團斥資集團投資百億元，在台南七股建置太陽能光電廠總建置容量216MW，第一階段建置181MW，其中南案場67.85MW，24日正式併聯發電，北案場113.16MW將於30日完成併聯。第二階段，原址擴充35MW太陽能光電廠，預計今年底前完成併聯發電，是目前台灣最大的地面型太陽能電廠。

江義福指出，中興電在氫能、儲能、微電網及碳排等面向也布局多年，隨著太陽能電廠掛錶併聯發電，正式開動綠能列車。

中興電表示，台糖七股太陽光電廠因土壤長期鹽化，不適合耕作地，但因日照量充沛，配合政府推動綠能政策，改建置太陽能光電廠，每年發電量超過3億度，相當1年供應8.3萬戶以上家庭用電。每年可減少15萬噸CO2排放量，相當面積15000公頃的造林效益。

中興電指出，中興電七股建置太陽能電廠扶植本土供應鏈，七股案場100％使用國產化產品，其中太陽能模組697116片、PC樁93806支、支架6613組，PV線纜、DC Box、PV逆變器等產品也都是國產品，有助於提升國內產能與創造就業機會。

中興電強調，七股太陽能電廠在環境保護方面皆以友善土地與最低生態影響為首要規劃與設計原則，案場內規劃3.6公頃生態保育區與景觀平台，並結合逕流分擔與出流管制措施，打造兼具150餘公頃滯洪功能，提升地區防洪、治水韌性，降低七股區淹水風險。

中興電第一季合併營收46.82億元，年成長53.88％，EPS達1.31元，締造單季新高，前五月合計達74.04億元，年增幅38.31％。法人預估，6月合併營收上看11億元，第二季合併營收比去年同期二位數成長，上半年EPS挑戰2.5元以上，營收及獲利雙雙改寫同期新高。