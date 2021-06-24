正義人妻大義滅親 揭發醫師夫偷拍女同學私處送入獄

北部一名已婚吳姓醫師人夫色膽包天，不顧妻子在旁，竟然在KTV與自家房間裡，偷拍研究所女同學的私密處，直到某日妻子在硬碟中發現丈夫的無恥行徑，氣得告訴受害女同學，此事才曝光，最高法院今（24日）依乘機猥褻罪將吳男判刑7月，須入獄服刑。

據了解，吳男2011年在北部某醫學院大學攻讀碩士時，常帶妻子與同學到KTV歡唱，有次趁老婆與一名女同學有喝醉，竟然偷拍女同學裙底風光，還有一次女同學喝醉到家中與妻子睡同床，再趁2人熟睡潛入房內，拍攝女同胸部及下體。

相隔7年之後，吳妻在公婆的家中發現一顆行動硬碟，打開一看，竟是丈夫在KTV與房間裡，偷拍女同學的不雅照片，因為無法容忍丈夫做出這種事，決定大義滅親，提供硬碟裡的照片給受害女同學當提告證據。

據「蘋果新聞網」報導，女同學得知後身心遭受打擊，常常半夜驚醒，承受極大痛苦，只要想到就哭，決定對吳男提告求償500萬精神撫慰金。一審時，吳男辯稱有拉開女同學的內褲偷拍，但沒有用手觸摸，並不構成猥褻罪，但願意賠償70萬元，希望法官給予緩刑。

最高法院認為，吳男犯後未與被害人和解與獲得原諒，最後維持歷審見解，在KTV包廂偷拍部分依竊錄身體隱私部位罪，判刑2月，得易科罰金6萬元；在家中拍攝女同學胸部及下體部分，依乘機猥褻罪判刑7月，全案定讞，須坐牢7月。

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