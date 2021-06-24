有些男人對女人總是情話綿綿，讓人以為自己是他的唯一，其實他對誰都是這樣。星座運勢網站「星座上上簽」分享，射手座、雙子座、雙魚座的男人最會用甜言蜜語哄騙女生，他們口才很好，說話時看起來很真摯，女生們不知不覺就被他的言語迷惑，然而愛上他往往就是傷心的開始。

▍1.射手座

射手男性格活潑外向，朋友很多，他們喜歡嘗試新事物，擁有赤子之心，原本就充滿魅力，加上他嘴巴很甜，如果發現一個女生的優點，當下就會直接開口稱讚對方，有時會引起誤會，以為自己對他來說很特別，其實他對誰都是這樣。很多女生以為射手男會為了自己停留，嘗試想要成為他的最愛，到最後才發現自己再怎麼努力都無法改變他的玩心。

▍2.雙子座

雙子男的口才很好，對女生更是百般的甜言蜜語，只要他們想要逗誰開心，幾乎都是百發百中，沒幾句話就把氣氛變得輕鬆愉快。女生只要跟雙子男聊天過，很難不被他吸引，他們無時無刻都在撩妹，說話有內容、有想法，又不失幽默風趣，同時會穿插一些女生聽了會心花怒放的甜言蜜語，不過千萬不要因此就把自己的心交出去，畢竟雙子男對許多人都是這樣，要花時間觀察他是否真心再做決定。

▍3.雙魚座

雙魚男擅長激發女性的母愛，對他產生同情心，他們很會裝出憂鬱小生的樣子，看起來彷彿受過許多傷害，心中有很多委屈，讓女生們對他很心疼，他們說話時看起來浪漫又多情，讓人以為自己是他心目中特別的存在，小女生對這樣的男人完全沒有抵抗力，不過相處久了就能漸漸發現，雙魚男沒有自己講得那麼無辜。